Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti

Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin'in Sinovac aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Koronavirüs vakalarının arttığı Brezilya, Sinovac ile aşı konusunda anlaştığını duyurmuştu. Ancak Güney Amerika ülkesi yeni bir açıklama yaparak 'yan etkileri' nedeniyle aşıyı almaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

RÜŞVET SKANDALI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Reuters'ta yer alan habere göre; kararın Brezilya Sağlık İdaresi tarafından 9 Kasım günü aşı olan bir deneğin intiharı sonrası alındığı bildirildi. Sinovac Biotech firmasının CEO'sunun geçmişte Çin'in ilaç düzenleme kurumuna aşı onaylarını hızlandırmak için rüşvet verdiği ortaya çıkmış ve bu olay büyük yankı uyandırmıştı.

ÜRETİM TEKNİĞİ NASIL?

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bu aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.

İLK ETAPTA 50 MİLYON DOZ SİPARİŞ VERİLDİ

Faz-3 çalışmaları süren Çin korona aşısı için 50 milyon doz anlaşma sağlanmıştı. Aralık ayında ise en az 10 milyon aşının temin edileceği Koca tarafından açıklandı. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon doz aşı geleceğini ancak zamanla bu sayının da artacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının ise nisan ve sonrasında devreye gireceğini, bu yüzden nisana kadar verebilecekleri ne kadar aşı varsa onları almaya talip olduklarını vurguladı.