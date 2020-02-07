Brezilya'da tartışmalı yasa tasarısı: Balta girmemiş Amazon ormanları madenciliğe açılıyor
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Brezilya'da tartışmalı yasa tasarısı: Balta girmemiş Amazon ormanları madenciliğe açılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında madencilik, tarımsal faaliyetler ve hidrolik enerji üretimine izin veren tartışmalı yasa tasarını kamuoyuna tanıttı.

07.02.2020 07:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 07:10
Brezilya'da tartışmalı yasa tasarısı: Balta girmemiş Amazon ormanları madenciliğe açılıyor

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ormanlarında , tarımsal faaliyetler ve hidrolik enerji üretimine izin veren tartışmalı yasa tasarını kamuoyuna tanıttı.


Aşırı sağcı Bolsonaro'nun çarşamba günü "bir rüya" olarak nitelendirdiği tasarı, yerli liderler tarafından "soykırım tasarısı" olarak adlandırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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