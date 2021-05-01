Brezilya'da Bolsonaro destekçileri sokağa indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya'da Bolsonaro destekçileri sokağa indi

Brezilya'da Bolsonaro destekçileri sokağa indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Brezilya Devlet Başkan Jair Bolsonaro'yu destekleyen ve askeri müdahale için Bolsonaro'ya tam yetki verilmesini isteyen binlerce kişi ülkenin farklı kentlerinde sokaklara döküldü.

Brezilya Devlet Başkan Jair Bolsonaro'yu destekleyen ve askeri müdahale için Bolsonaro'ya tam yetki verilmesini isteyen binlerce kişi ülkenin farklı kentlerinde sokaklara döküldü.

Brezilya'nın başkenti Brasilia da dahil Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre ve Fortaleza gibi farklı kentlerde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri sokağa indi. Askeri müdahale için Bolsonaro'ya tam yetki verilmesini isteyen binlerce kişi ülke genelinde gösteriler düzenledi. Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da Bolsonaro destekçileri, üzerinde "Brezilya'yı temizlemesi için Bolsonaro'ya tam yetki" yazan pankartlar açtı. Sosyal medya kullanıcıları da "Bolsonaro'ya yetki veriyorum" (EuAutorizoBolsonaro) etiketine destek verdi.

Brezilya bayrağının renklerinde yeşil ve sarı kıyafetleri tercih eden maskesiz Bolsonaro destekçileri, korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kaldırılması için çağrıda bulunarak, federal hükümetin kararlarına karşı kapanma kararı alan vali ve belediye başkanlarının görevden alınmasını talep etti. Bolsonaro destekçileri, askeri darbe döneminin popüler şarkılarından "Seni seviyorum Brezilya" (Eu te amo meu Brasil ) şarkısını açarak, yüksek sesle çaldılar.

Bolsonaro destekçileri daha önce de Devlet Başkanı'na karşı gelen vali ve belediye başkanlarının görevden alınması için orduya yerel yönetimlere el koyması çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler, eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın serbest bırakılmasını da protesto ederek, Silva'nın yeniden için tutuklanmasını talep etti.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise destekçilerinin başkent Brasilia'da helikopterle uçuş gerçekleştirdi. Bolsonaro'nun, Kurumsal Güvenlik Bakanı General Augusto Heleno ile yaptığı uçuş göstericilerden alkış aldı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı
Hong Kong'da bir kişide koronavirüsün bulaşıcı özelliği yüksek iki varyantı birden görüldü
Hong Kong'da bir kişide koronavirüsün bulaşıcı özelliği yüksek iki varyantı birden görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Meral Akşener
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Brezilya'da Bolsonaro destekçileri sokağa indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 22:14:13. #1.15#

title