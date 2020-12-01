Brezilya'da banka şubesini soyan hırsızlar Criciuma kentinde terör estirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Brezilya'da banka şubesini soyan hırsızlar Criciuma kentinde terör estirdi

01.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:25
Brezilya'da banka şubesini soyan hırsızlar Criciuma kentinde terör estirdi

RIO DE Brezilya'da bir banka şubesine saldıran onlarca soyguncu gece ülkenin güneyindeki Criciuma kentinin sokaklarında terör estirdi.

RIO DE Brezilya'da bir banka şubesine saldıran onlarca soyguncu gece ülkenin güneyindeki Criciuma kentinin sokaklarında terör estirdi.

Globo televizyonu, Santa Catarina eyaletinde Criciuma sakinleri tarafından çekilen, siyahlar içinde, kapüşonlu ve silahlı kişilerin şehrin sokaklarında dolaştığı ve insanları rehin aldığı anların görüntülerini yayınladı.

Criciuma'ya 10 kadar araçla giren ve polisin duruma acil müdahalesini engellemek amacıyla 220 bin nüfuslu şehrin giriş noktalarını kapatan 30 civarında saldırganın kuşatmasının, iki saat sürdüğü belirtildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

Üzerinde delik açılmış bir banka kasasının, saldırganların kaçarken kullandığı araçlardan oluşan konvoyun ve kentin bir bölgesinde yere saçılan banknotların görüntüleri de basına yansıdı.

Criciuma Belediye Başkanı Clesio Salvaro, olay sırasında Twitter'da vatandaşları "çok iyi hazırlanmış hırsızlar tarafından büyük boyutta soygun" düzenlendiği konusunda uyardı.

Salvaro, paylaştığı videoda "Criciuma belediye başkanı olarak sizden evde kalmanızı, evden ayrılmamanızı ve tüm önlemlerinizi almanızı istiyorum. Ailelerinize ve dostlarınıza söyleyin. Bırakın polis işini yapsın." dedi.

Soygun sırasında iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

İlgili Haberler

Banka, AVM ve PTT şubelerine HES kodu zorunluluğu getirildi
Banka, AVM ve PTT şubelerine HES kodu zorunluluğu getirildi
Pompalı tüfekle market soyan şüpheli yakalandı
Pompalı tüfekle market soyan şüpheli yakalandı
Casus yazılımla vatandaşı soyan ve Bitcoin alan çeteye operasyon: 5 tutuklu
Casus yazılımla vatandaşı soyan ve Bitcoin alan çeteye operasyon: 5 tutuklu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Cansu Dere Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Serdar Aziz Caner Erkin Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brezilya'da banka şubesini soyan hırsızlar Criciuma kentinde terör estirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:28:26. #1.14#
title