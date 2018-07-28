Brad Pitt'in Aşık Olduğu Kadınlara İkizi Gibi Benzemeye Çalışması Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Yakışıklı aktör Brad Pitt'in yaşamı boyunca hayatında olduğu kadınlara benzemisi son birkaç gündür internet ortamında, sosyal medyada kullanıcıların kelimenin tam anlamıyla "aklını kaçırmasına" neden oldu. Yani bir tür çılgınlık yarattı.

Sarah McGonagal adında bir internet kullanıcısı, Brad Pitt ve hayatına giren kadınlarla ilgili olarak yıllar önce hazırlanan bir makaleyi yeniden gündeme taşıdı.Makale Pitt'in, hayatına giren kadınların fiziksel görünüşlerine, tarzlarına göre her seferinde kendini de "baştan yarattığını" anlatıyordu. "Kız arkadaşlarına benzemeyi seven adam" başlıklı bu makale, Twitter'da 61 bini aşkın kez retweet edildi, 300 bine yakın da beğeni aldı.

BRAD PİTT SEVDİĞİ KADINLARA İKİZİ KADAR BENZEMİŞ

İşin ilginç yanı bu önermenin gerçekten de doğru olmasıydı. Gelin bir bakalım Brad Pitt, zaman içinde nasıl da hayatına giren kadınlara bazen "ikizleri kadar" benzemiş.

Birçok kişi de konuyu McGonagal 'ın sosyal medya ortamına taşımasından sonra "Bugüne kadar nasıl fark etmemişiz" yorumlarını yaptı.

Brad Pitt, uzun süreli ilişki yaşadığı, hatta evliliğin eşiğinden döndüğü Gwyneth Paltrow ile evliyken saç modelini bile ona uygun hale getirmişti.

Bazen de aksesuarlarıyla sevgilisine uyum sağlıyordu.

Pitt, Juliette Lewis ile birlikte olduğu dönemde de ona sanki kardeşi kadar benziyordu.

Bu da Tandie Newton ile birlikte olduğu dönemden.

Angelina Jolie ile uzun bir birliktelik yaşayan Pitt, en çok da saç şeklini karısının görüntüsüne uydurmaya çalıştı.

Pitt, aynı taktiği ilk eşi Jennifer Aniston ile evliyken de uyguluyordu.