Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı

Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Mersin Valiliği Hukuk İşleri Müşavirliği görevine atandı.

Mersin Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Mersin Valiliği Hukuk İşleri Müşavirliği görevine atandı. Bozyazı Kaymakamlığına ise Mardin'in Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan getirildi.

Resmi Gazete'nin 20 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile Bozyazı'da yaklaşık 2 yıldır görev yapan Kaymakam Arif Yalçın, Mersin Valiliği Hukuk İşleri Müşavirliğine, Mardin'in Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan ise Bozyazı Kaymakamlığına atandı.

1979 Kahramanmaraş doğumlu Muhsin Duran Kalkan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında yaklaşık 2,5 yıl Vergi Denetmenliği Yardımcısı olarak görev yap an Kalkan, 2006 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman ili Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yurtdışı stajı için gönderildiği Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinde bir yıl süreyle İngilizce eğitimi alan Kalkan, Amerikan Kamu Yönetimi üzerine incelemelerde bulundu. Kalkan, yurtdışı stajının ardından Kamu Diplomasisi ve 94. Dönem Kaymakamlık Kurslarına katıldı. - MERSİN

Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adem Murat Yücel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Lionel Messi Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:53:02. #1.15#

title