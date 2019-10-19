Bozyazı'da Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2019 13:00

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.



Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Bozyazı muhtarları adına Tekeli Mahallesi Muhtarı Süleyman Fidan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Fidan, muhtarlık geleneğinin Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'de yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlığın resmi olarak 1829 yılında beri faaliyetini sürdürdüğünü belirten Fidan, "Bu kurumun önemini ulu önder Atatürk şu sözleri ile önemini özel olarak vurgulamıştır. 'Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır' diğer özel günler gibi muhtarlarında böyle bir günleri olmasını sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. 19 Ekim gününü muhtarlara armağan eden devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Muhtar vatandaşın kendisine en yakın gördüğü kamu görevlisi, kimi zaman arkadaşı, bazı zamanlarda ise kimselerle paylaşamadığı sırlarını paylaştığı sırdaşı ve herkesin emin olduğu kişidir" dedi.



Bazı mihrakların Orta Doğuda ekonomik ve siyasi gücünü kullanarak çok ciddi bir kargaşa ve iç savaş ortamı yaratarak bu senaryoyu ülkemiz üzerinde de oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Fidan, "Türkiye Cumhuriyeti oynan oyunların farkında oldu ve önlemini aldı. Kurulacak bir korsan terör devletine izin vermeyerek, Barış Pınarı Hareketini başlatmıştır. Mehmetçiklerimize Bozyazı muhtarları adına, Allah yar ve yardımcıları olsun, her zaman muzaffer kılsın" diye konuştu.



Fidan, sözlerini Asker selamı vererek şöyle tamamladı: "Ordumuza selam olsun. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti muhtarlarına. Ne Mutlu Türküm diyene. Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kulandı.



Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından muhtarlar Kaymakam Arif Yalçın ile Öğretmenevinde bir araya geldi. Burada konuşan Yalçın, muhtarın devlet ile vatandaşın temas noktasında bulunduğunu, muhtarların statüsünde son dönemlerde çok ilerleme olduğunu söyledi. Yalçın, "Bu bizim kamu anlamındaki işlerimizi daha çok kolaylaştırdı. Bir çok vatandaşın sorununu bize gelmeden, veya yetkililere gelmeden çok daha pratik ve gerçekçi bir şekilde çözüyorsunuz. Diğer taraftan da devlet adına hukukun işletilmesi hemde adaletin yansıtılması anlamında da insanlara bir takım hizmetlerin aktarılmasında aracı, köprü oluyorsunuz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA