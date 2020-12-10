Bozüyük'te kış lastiği uygulamaları hız kazandı
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Bozüyük'te kış lastiği uygulamaları hız kazandı

10.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:37
Bozüyük'te kış lastiği uygulamaları hız kazandı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince kış lastiği denetimleri uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Aralık tarihinden bu yana hız kazandı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince kış lastiği denetimleri uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Aralık tarihinden bu yana hız kazandı.

İlçenin belirli noktalarında yapılan denetimlerde araçların kış lastiği takıp takmadıkları kontrol edildi. Kış lastiği takmayan araç sürücüleri uyarılarak, bir dahaki seferde cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan sürücülere ise 776 TL cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, zorunlu hale gelen uygulamayla, hava şartları nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçilmesinin planlandığını aktarıldı. Yapılan açıklamada, "Kış lastiği uygulamasının amacı, hava şartları nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçebilmektir. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu sağlamaktadır. Bu nedenle sürücülerin can ve mal güvenliği için, uygulamayı dikkate almaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerekiyor. Zorunluluğun başlaması ile birlikte kış lastiği denetimlerine önümüzdeki günlerde de devam edilecektir" denildi. - BİLECİK

Bozüyük'te kış lastiği uygulamaları hız kazandı
Bozüyük'te kış lastiği uygulamaları hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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