Bozüyük'te kardan kapanan 27 köy yolu ulaşıma açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 27 köy yolu Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

İlçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.

Dün geceden itibaren kapanan yollarda yürütülen çalışmalar sonucu 27 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde ekiplerin kapanan yolların açılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Öncelik durumuna göre tüm köy yollarımızın ulaşıma açılması ve vatandaşlarımızın ilçeyle olan bağlantılarının yeniden sağlanması noktasında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu anda ilçemizde kapalı köy yolu kalmadı." dedi.