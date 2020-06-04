Bozüyük'te işitme engelliler için özel tanıtım kartı hazırlandı Bozüyük Kent Konseyi tarafından ilçe genelinde ikamet eden işitme engellilere yönelik olarak hazırlanan özel tanıtım kartları birer birer sahiplerine ulaştırılıyor.

Bozüyük Kent Konseyi tarafından ilçe genelinde ikamet eden işitme engellilere yönelik olarak hazırlanan özel tanıtım kartları birer birer sahiplerine ulaştırılıyor.

Konu hakkında bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu; "Başta hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları olmakla birlikte hayatlarının her dakikalarında engellerle, olumsuzluklarla ve dertlerini aktaramama sıkıntısı yaşayan işitme engelli kardeşlerimize kendilerini ifade edebilmek ve tanıtabilmek için, işaret( beden) dili bilen biri ile görüşmesini sağlayacak olan tanıtım kartlarını hazırladık. Ayrıca 112 Acil ve 155 Polis taleplerini iletebilmelerini sağlayacak kartlar da hazırladık. Tüm işitme engelli kardeşlerimize ulaşmasını sağlayacağız. Lütfen bu kartları gösteren işitme engelli kardeşlerimize yardımcı olalım. Bizler hiçbir engelimiz olmamasına rağmen bazen derdimizi anlatmada sıkıntılar yaşıyoruz. Birde onların yaşadığı zorlukları düşünün" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Oydu, ayrıca, ilgililerden kamu kurum ve kuruluşlarındaki işaret(beden) dili bilen personelin çoğaltılmasını talep ederek "Gönüllülük esasında işaret dili kurslarına katılıp beden dilini öğrenmek, işitme engelli kardeşlerimize yardımcı olmak en büyük mutluluğumuz olmalı" dedi.

Oydu, tanıtım kartlarının hazırlanmasında ve kişilere ulaştırılmasında destekleri nedeni ile İlçe Kaymakamı Hasan Yaman'a, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve İşitme Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Erol'a teşekkür etti.

İşitme engelliler için özel olarak hazırlanan tanıtım kartlarının üzerinde T.C. kimlik bilgileri, isim, soy isim, kan grubu, telefon numarası ve adres bilgileri yer alırken acil durumlarda gösterebilecekleri 112 Acil Ambulans ve 155 Polis çağrı kartları da ayrı olarak hazırlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA