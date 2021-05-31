Bozüyük'te eylül ayında bilim şenliği düzenlenecek
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Bozüyük'te eylül ayında bilim şenliği düzenlenecek

Bozüyük'te eylül ayında bilim şenliği düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Bilim Şenlikleri kapsamında hazırlanan Bozüyük Bilim Şenliği Projesi'nin kabul edildiği bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Bilim Şenlikleri kapsamında hazırlanan Bozüyük Bilim Şenliği Projesi'nin kabul edildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmanın Türkiye genelinde değerlendirilen 53 proje arasında yer aldığı belirtildi.

Şenliğin 49 etkinlikten oluştuğu duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Şenlik, Bozüyük Kaymakamlığı, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Dodurga Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gibi kurumsal desteklerin yanı sıra farklı üniversiteler ve kurumlarda görev yapan alanında uzman bireysel destek sağlayan paydaşlarıyla 23-25 Eylül tarihlerinde Bozüyük'te bilimseverlerin ziyaretine açılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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