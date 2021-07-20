BOZÜYÜK'TE BAYRAMLAŞMA 20 Temmuz 2021, 22: 00

İlçemizde Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Bayramlaşma Töreni düzenlendi.

İlçemizde Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Bayramlaşma Töreni düzenlendi.

Belediyemiz Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına İlçe Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcılarımız Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul ederek herkesin bayramını kutladılar. Belediye Düğün Salonu'ndaki bayramlaşmanın sonunda Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'da salona gelerek protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

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İlçemizde Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Bayramlaşma Töreni düzenlendi.

Belediyemiz Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına İlçe Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcılarımız Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul ederek herkesin bayramını kutladılar. Belediye Düğün Salonu'ndaki bayramlaşmanın sonunda Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'da salona gelerek protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: Habermetre