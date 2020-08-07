Bozüyük Fen Lisesi'nin YKS başarısı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri, açıklanan 2020 YKS sonuçlarına göre büyük başarı elde etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri, açıklanan 2020 YKS sonuçlarına göre büyük başarı elde etti.

Okul Müdürü Evren Canyılmaz,dereceye giren öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. Müdür Canyılmaz, "Okulumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında 54 mezun vermiştir. Açıklanan 2020 YKS sonuçlarına göre 12-A sınıfı öğrencimiz Beyda Dur sayısal alanda Türkiye bin 350'cisi ve ayrıca il 2.'si olmuştur. 12-B sınıfı öğrencisi Eren Kulaklı eşit ağırlık alanında Türkiye bin 80'incisi olmuştur. İlk 20 binde 8, ilk 30 binde 13 ve ilk 50 bin sıralamasında 27 öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bu başarısı başta velilerimizi, biz idareci ve öğretmenlerimizi son derece gururlandırmıştır. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA