- "BOZÜYÜK BELEDİYESİ GENÇLİK KAMPI" HAZIRLIKLARI BAŞLADI 28 Temmuz 2021, 12: 52

İlçemizin eşsiz doğal güzelliklerinden olan Sofular Yaylası'nda yapılacak Bozüyük Belediyesi Gençlik Kampı hazırlıkları başladı.

İlçemizin eşsiz doğal güzelliklerinden olan Sofular Yaylası'nda yapılacak Bozüyük Belediyesi Gençlik Kampı hazırlıkları başladı.

Belediyemiz, Kent Konseyi ve AKUT Bozüyük Ekibi işbirliği ile ilki 2019 Ağustos ayında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören doğa kampı için yer tespiti yapıldı. Alan kısa süre içerisinde belediyemiz personeli ve AKUT Bozüyük ekibi tarafından temizlenerek düzenlendi. Ağustos ayı başında yapılması planlanan, hafta sonu 2 gece 3 gün sürecek olan kamp etkinliği için gerekli tüm çalışmalar Belediyemiz tarafından büyük bir titizlikle yürütülüyor. Katılımcılar etkinlikte profesyonel AKUT Bozüyük Ekibi ve belediyemiz personellerinin nezaretinde doğada yaşam konulu eğitici çalışmalar yapacaklar, eğlenerek öğrenecekler ve unutulmaz bir hafta sonu geçirecekler.

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İlçemizin eşsiz doğal güzelliklerinden olan Sofular Yaylası'nda yapılacak Bozüyük Belediyesi Gençlik Kampı hazırlıkları başladı.

Belediyemiz, Kent Konseyi ve AKUT Bozüyük Ekibi işbirliği ile ilki 2019 Ağustos ayında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören doğa kampı için yer tespiti yapıldı. Alan kısa süre içerisinde belediyemiz personeli ve AKUT Bozüyük ekibi tarafından temizlenerek düzenlendi. Ağustos ayı başında yapılması planlanan, hafta sonu 2 gece 3 gün sürecek olan kamp etkinliği için gerekli tüm çalışmalar Belediyemiz tarafından büyük bir titizlikle yürütülüyor. Katılımcılar etkinlikte profesyonel AKUT Bozüyük Ekibi ve belediyemiz personellerinin nezaretinde doğada yaşam konulu eğitici çalışmalar yapacaklar, eğlenerek öğrenecekler ve unutulmaz bir hafta sonu geçirecekler.

Kaynak: Habermetre