Bozüyük Belediyesi Bocce Zafer Kupası sahiplerini buldu
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Bozüyük Belediyesi Bocce Zafer Kupası sahiplerini buldu

Bozüyük Belediyesi Bocce Zafer Kupası sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozüyük Belediyesi tarafından '4 Eylül Kurtuluş Günü Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri içerisinde yer alan Bocce Zafer Kupası sona erdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından '4 Eylül Kurtuluş Günü Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri içerisinde yer alan Bocce Zafer Kupası sona erdi.

4 Eylül Mahallesi toprak sahada yapılan turnuvaya 8 takım ve 16 sporcu katıldı. Turnuvaya Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilcisi İsmail Torunlar ve 35 yaş üstü spor severler katıldı. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada Sevgi Taner, Özlem Torunlar ve Hikmet Buyan hakemlik yaptı. Bocce severlerin ilgi ile izlediği turnuvada 5 maçı galibiyetle tamamlayarak namağlup şampiyon olan Yasemin Demir ve Pelin Zorba olurken 2'liği Hikmet Buyan ve Şenol Baş, 3'lüğü ise Yasin Deniz ve Metin Çabar elde etti. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Bocce Zafer Kupası sahiplerini buldu
Bozüyük Belediyesi Bocce Zafer Kupası sahiplerini buldu
Bozüyük Belediyesi Bocce Zafer Kupası sahiplerini buldu
Bozüyük Belediyesi Bocce Zafer Kupası sahiplerini buldu
Bozüyük Belediyesi Bocce Zafer Kupası sahiplerini buldu
Bozüyük Belediyesi Bocce Zafer Kupası sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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