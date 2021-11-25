Boztepe köylerinin içme suyu çalışmaları tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Boztepe ilçesindeki köylerin içme suyu yapım işlerinin tamamlandığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı su ve alt yapı çalışmaları kapsamında Boztepe'ye bağlı 11 köyde çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

Köylerde su sıkıntısı yaşanmamasını amaçladıklarını belirten Yılmaz, 2021 yılı KÖYDES içme suyu çalışmaları kapsamında Boztepe köylerine 900 bin 685 liralık yatırım yapıldığını aktardı.

Yılmaz, "İklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklığa karşı daha da önemli hale gelen köy içi içme suyu kolektör çalışmalarımız ile 2021 yılı itibariyle toplamda Boztepe ilçesine bağlı 11 köyümüzde içme suyu alt yapı çalışmaları yenilenerek kolektör sistemine dönüştürülmüş ve köylülerimizin hizmetine sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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