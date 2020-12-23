Bozova ve Yeşilyayla'ya süt tankı
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Bozova ve Yeşilyayla'ya süt tankı

23.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:14
Bozova ve Yeşilyayla'ya süt tankı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhalesi gerçekleşen 4'er tonluk 2 adet süt tankı Korkuteli'nin Bozova ve Yeşilyayla Mahallelerinde bulunan kooperatiflere teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhalesi gerçekleşen 4'er tonluk 2 adet süt tankı Korkuteli'nin Bozova ve Yeşilyayla Mahallelerinde bulunan kooperatiflere teslim etti.

Çiğ sütün sağımından sonra sütün besin değerini yitirmemesi ve gerekli olan soğuk zincirin en uygun şartlarda sağlanması için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü üreticilere süt tankı desteği sağlıyor. Son olarak Korkuteli'nin Bozova ve Yeşilyayla Mahallesinde bulunan kooperatiflere süt tankı desteği yapıldı. Kooperatiflere teslim edilen süt tankları kullanıma hazır hale getirildi.

Günlük 8 ton süt toplanıyor

Bozova Sulama Kooperatifi Başkanı Şahali Erkuş "Şu anda Kooperatifimize kayıtlı 240 ortağımız var. Ortaklarımızdan 100'ü besicilikle ile uğraşıyor. Günlük 8 ton civarında süt topluyoruz. Bugüne kadar bir süt tankımızın olmayışı nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla böyle bir tanka sahip olmamız sevinç kaynağı oldu. Artık sütlerimiz daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda toplayabileceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Bozova ve Yeşilyayla'ya süt tankı
Bozova ve Yeşilyayla'ya süt tankı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:20:08. #1.15#
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