Bozova 75.Yıl Mtal Öğrencileri Kano'da Türkiye Üçüncüsü Oldu

13 İlden, 25 farklı kulübün katıldığı, 213 sporcunun mücadele ettiği turnuvada okullarını temsil eden K4 Büyük Erkekler kategorisinde yarışan; Murat Zeki Güçlü, Mustafa Köroğlu, Abdurrahman Demir ve Sabri Altundağ Türkiye üçüncüsü olarak gurur kaynağımız oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan yarışlarda dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, tüm spor branşlarında Şanlıurfa'nın adını duyuracak, gururlandıracak öğrencilerin yetişmesi temennisinde bulundu.

