Bozova 75.Yıl Mtal Öğrencileri Kano'da Türkiye Üçüncüsü Oldu
8-10 Eylül Tarihlerinde Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığının Eskişehir'de düzenlemiş olduğu yarışlarda Bozova 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Türkiye Üçüncüsü oldu.
13 İlden, 25 farklı kulübün katıldığı, 213 sporcunun mücadele ettiği turnuvada okullarını temsil eden K4 Büyük Erkekler kategorisinde yarışan; Murat Zeki Güçlü, Mustafa Köroğlu, Abdurrahman Demir ve Sabri Altundağ Türkiye üçüncüsü olarak gurur kaynağımız oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan yarışlarda dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, tüm spor branşlarında Şanlıurfa'nın adını duyuracak, gururlandıracak öğrencilerin yetişmesi temennisinde bulundu.