Bozlak nedir?
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Bozlak nedir?

Bozlak nedir?
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Son zamanlarda en çok aratılan konular arasına giren bozlak nedir? sorusunu cevabı merak ediliyor. Avşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri olan bozlak hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Bozlak nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda en çok aratılan konular arasına giren bozlak nedir? sorusunu cevabı merak ediliyor. Avşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri olan bozlak hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Bozlak nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BOZLAK NEDİR?

Bozlak, Türk Halk edebiyatında bir uzun hava türüdür. Konusunu aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. İç Anadolu bölgelerinde söylenir. Avşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çorum gibi Orta Anadolu yörelerinde görülür.

Usulsüz bir sözel türdür. Bu türü belirleyen ögelerden ilki, kürdi dizisi içerisinde seslendirme yapılmış olmasıdır. Bunun yanında muhayyer dizisinde bozlaklar görülmesine karşın, bu diziyle yapılan seslendirmelerde durak ve tiz durakta kalınacağı zaman, üst yeden olacak şekilde Si sesleri ters glisandoyla pestleştirilir. Dolayısıyla yine kürdi makamlarının etkisi oluşur.

Ses genliğinde en geniş türdür. Küme ve motif sekilemeleri sıkça yapılmıştır. Seslendirme, genel olarak durak sesinin bir küçük üçlü üzerindeki sesten, veya bu sesin bir oktav tizinden, yani tiz duraktan başlar. Sözel bölmeye başlamadan önce, tek çalgı tarafından yol gösterme adı verilen bir usulsüz acış yapılır. Sözel bölümün seslendirilmesi sırasında ise çalgılardan biri dem tutabilir.

Geçmiştekiler

  • Toklumenli Aşık Said (1835-1910) - Toklumen, Kırşehir
  • Muharrem Ertaş (1913-1984) - Çiçekdağı
  • Hacı Taşan (1930-1983) - Keskin, Kırıkkale
  • Çekiç Ali (1932-1973) - Kaman, Kırşehir
  • Ali Rıza Yurtoğlu (?-2005) - Balışeyh, Kırıkkale
  • Neşet Ertaş (1938-2012) - Çiçekdağı
  • Bahri Altaş (1952-2018) - Kaman, Kırşehir

Günümüzdekiler

  • Haşim Aslıhak (1951-) - Sungurlu, Çorum
  • Mustafa Tatlıtürk (1962-) - Sarıkaya, Yozgat
  • Tufan Altaş (1976-) - Kaman, Kırşehir
  • İsmail Altunsaray (1980-) - Kırşehir
  • Ali Şahin (2001-) - Keskin, Kırıkkale
  • İbrahim Olcay Gökkaya (1997-) - Ankara
  • Hulusi Gökmeşe (1984-) - Ankara
  • Kamil Abalıoğlu (1952-) - Keskin, Kırıkkale
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