Bozkurt'taki selde zarar gören 112 yıllık cami ve içindeki kitaplardan afetin izleri silinmeye çalışılıyor
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Bozkurt'taki selde zarar gören 112 yıllık cami ve içindeki kitaplardan afetin izleri silinmeye çalışılıyor

Bozkurt'taki selde zarar gören 112 yıllık cami ve içindeki kitaplardan afetin izleri silinmeye çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ilçe merkezinin ardından selin en çok etkilediği İlişi köyündeki 112 yıllık Yalı Camisi ve içindeki Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplardan selin izinin silinmesi için ekipler çalışma yürütüyor.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ilçe merkezinin ardından selin en çok etkilediği İlişi köyündeki 112 yıllık Yalı Camisi ve içindeki Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplardan selin izinin silinmesi için ekipler çalışma yürütüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta etkili olan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı. İlçenin denize kıyısı olan İlişi köyünde de sel nedeniyle tüm iş yerlerini su bastı.

Köy merkezinde bulunan 112 yıllık Yalı Camisi de sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Camide bulunan Kur'an-ı Kerim ve dini kitapların da zarar gördüğü selin ardından askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Camide balçıkla kaplanan halıları ve halıların altındaki sunta kaplamayı kaldıran ekipler, temizleme çalışmalarına başladı. Selde zarar gören kitaplar da kurtarılmaya çalışılıyor.

Camide 20 yıldır görev yapan imam Ahmet Çınar, AA muhabirine, felaketin yaşandığı gün, ikindi namazında kendilerine sel geldiği uyarısı yapıldığını söyledi.

Etraftaki herkese "kaçın" diye bağırdığını anlatan Çınar, "Sel bastıktan sonra buradan 1-2 dakikalık bir zamanda kurtuldum. Daha sonra İlişi köyünün tamamen sular altında kaldığı, çarşı merkezdeki araçların ve dükkanların harap olduğunu, caminin sağ tarafından gelen araçların da denize doğru gittiği söylendi. Biz burada can pazarı yaşadık. Birçok arkadaşımız kendini zar zor kurtardı." dedi.

Selde caminin balçıkla kaplandığını anlatan Çınar, "Allah'ın mabedinin böyle bir durumla karşılaşması bizleri hüzünlendirdi. Gözyaşlarımızı döktük. Cami harap bir vaziyette. Devletimiz güçlü, kuvvetli. Bize maddi manevi her türlü desteği veriyorlar. İnşallah biz bu yaraların üstesinden geleceğiz. En kısa zamanda biz bu yaraların sarılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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Bozkurt'taki selde zarar gören 112 yıllık cami ve içindeki kitaplardan afetin izleri silinmeye çalışılıyor - Haberler
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