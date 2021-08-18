Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, tutuklandı
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Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, tutuklandı

Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı yıkıldı. Enkazında hala 11 kişiyi arama çalışmaları süren apartmanı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sel felaketinin ardından ailesiyle ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sabaha karşı Kastamonu'nun Abana ilçesine getirilen Mehmet Özkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan İnebolu Adliyesine sevk edildi. Emniyetten elleri kelepçeli çıkarılan Özkan'a, burada bekleyen yakınları el salladı. Özkan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, tutuklandı

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesi'nde Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan Özkan'ın, Kastamonu'nun birçok ilçesinde bina yaptığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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