Bozkır ve Hadim arasındaki kara yolunun 14 kilometrelik bölümü trafiğe kapatıldı

06.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:38

Konya'nın Bozkır ile Hadim ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan 340-02 nolu kara yolu toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bozkır Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda "Bozkır - Hadim Karayolu (340-02) 30-44 km'ler (Gezlevi Mahalle Çıkışı - Hadim Kiraz Hali) arası heyelan ve toprak kayması sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." denildi.

Alternatif güzergah olarak Eğiste - Bolat - Gerez - Gezlevi - Dedemli güzergahının kullanılması istenen açıklamada bu yolu kullanacak sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA