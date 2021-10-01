BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında yapılan projeler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkililerince incelendi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yapılan Bal İşleme Binasında incelemelerde bulunuldu.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş burada yaptığı açıklamada, "Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Proje Etüt Daire Başkanımız sayın Dr. Ayniye Şule Özevren ve Konya il Tarım Müdürlüğünden misafirlerimiz Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında ilçemize kazandırmış olduğumuz yatırımları yerinde inceledi. Bölgemizin tarımsal zorlukları ve bölge çiftçisinin isteklerini ileterek, 2022 Proje döneminde ilçemize kazandırmak istediğimiz yeni projelerimiz hakkında bilgileri başkanımıza ileterek desteklerini talep ettik." dedi.