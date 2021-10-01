Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi - Haberler
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Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi

AA / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi

Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında yapılan projeler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkililerince incelendi.

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında yapılan projeler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkililerince incelendi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yapılan Bal İşleme Binasında incelemelerde bulunuldu.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş burada yaptığı açıklamada, "Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Proje Etüt Daire Başkanımız sayın Dr. Ayniye Şule Özevren ve Konya il Tarım Müdürlüğünden misafirlerimiz Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında ilçemize kazandırmış olduğumuz yatırımları yerinde inceledi. Bölgemizin tarımsal zorlukları ve bölge çiftçisinin isteklerini ileterek, 2022 Proje döneminde ilçemize kazandırmak istediğimiz yeni projelerimiz hakkında bilgileri başkanımıza ileterek desteklerini talep ettik." dedi.

Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi

Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi

Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi

Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi

AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri
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