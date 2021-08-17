Bozkır'da sağlık çalışanlarına başarı ve teşekkür belgesi verildi
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Bozkır'da sağlık çalışanlarına başarı ve teşekkür belgesi verildi

Bozkır'da sağlık çalışanlarına başarı ve teşekkür belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Kovid-19 salgını ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına başarı ve teşekkür belgesi verildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Kovid-19 salgını ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına başarı ve teşekkür belgesi verildi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Akın, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek Bozkır Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına başarı ve teşekkür belgelerini verdi.

Bozkır Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bozkır Kaymakamı Akın'ın nazik ve ince düşüncelerinden, kurumumuza ve sağlık personellerimize vermiş olduğu ve göstermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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