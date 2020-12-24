Bozkır'da interneti olmayan öğrenciler için camilere internet bağlatıldı
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Bozkır'da interneti olmayan öğrenciler için camilere internet bağlatıldı

24.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:11
Bozkır'da interneti olmayan öğrenciler için camilere internet bağlatıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 mahallede öğrencilerin uzaktan eğitimi için kullanmak için mahalle camilerine internet bağlatıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 mahallede öğrencilerin uzaktan eğitimi için kullanmak için mahalle camilerine internet bağlatıldı.

İlçeye bağlı Akcapinar, Dereköy, Yolören, Sazlı, Yeniköy, Taşbaşı ve Kayapınar mahallelerindeki camilere, öğrencilerin uzaktan eğitimi için internet ağı çekildi.

Bozkır Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, öğrencilerin kendilerine ait telefon, tablet ve bilgisayarları ile derslerini takip edebileceği vurgulandı.

Açıklamada, "İnternet hizmeti alınan camilerimizde görevli din görevlileri, mevcut iklim şartları sebebiyle hem ısınma hem de temizlik yönünden her öğrenci kardeşimize uygun ortamı sağlamaktadır. Bu pandemi sürecinde ilçemiz ve köylerimizde öğrencilerimizin internete ulaşmasını sağlamak için 25 okulda ve kütüphanede mesai saatleri içerisinde 131 bilgisayar ile hizmet verilmektedir. Evde imkanı olmayan öğrencilerimiz kendilerine en yakın okul ve EBA noktasından faydalanabilir. Yerel şartlarla imkan sağlama faaliyetlerini devam ettirmek ve arttırma işlemimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:14:36. #1.14#
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