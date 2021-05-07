Bozkır'da "Emniyet Kemerimi Unutmam" etkinliği
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Bozkır'da "Emniyet Kemerimi Unutmam" etkinliği

Bozkır'da 'Emniyet Kemerimi Unutmam' etkinliği
Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2021 yılı Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Bozkır Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ve Bozkır Jandarma Trafik timi ekipleri tarafından "Emniyet Kemerimi Unutmam" etkinliği gerçekleştirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2021 yılı Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Bozkır Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ve Bozkır Jandarma Trafik timi ekipleri tarafından "Emniyet Kemerimi Unutmam" etkinliği gerçekleştirildi.

Bozkır İlçe merkezinde 3 noktada gerçekleştirilen etkinlikte seyir halindeki araçlar durdurularak trafik güvenliğine katkı sağlayacak hususlarda bilgilendirmelerde bulunularak yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla çikolata ikramında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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