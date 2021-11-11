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Bozkır'da ağaç dikme organizasyonu

AA / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
Bozkır'da ağaç dikme organizasyonu

Bozkır'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu, 4 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı.

BOZKIR, KONYA (AA) - Bozkır'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu, 4 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Konya yolu üzerinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde ilçe protokolü ve vatandaşlar 2 bin fidanı dikip, dikilen fidanlara can suyu verdi.

Ardından 4 bin fidan da ekim için vatandaşlara dağıtıldı.

Bozkır ilçesindeki organizasyona Bozkır Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Bozkır Belediye Başkan Vekili Hasan Özcan, kurum ve kuruluşlar ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri
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