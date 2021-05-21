Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterini kim oynuyor?
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Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterini kim oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterini kim oynuyor?
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ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in karakterlerinden Temur Melik izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterini kim oynuyor? İşte Temur Melik hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celaleddin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Temur Melik karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Temur Melik kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI TEMUR MELİK KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Temur Melik rolünü Sezgin Erdemir oynamaktadır.

SEZGİN ERDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ocak 1976

Kaç yaşında: 45 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Boy: 1,87 m

1976 yılında İstanbul'da doğan Sezgin Erdemir 1,87 boyunda Türk dizi ve film oyuncusudur. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünde tamamlayan Erdemir uzun yıllardır Türk dizi ve filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

Koçum Benim dizisi ile tanınmaya ve sevilmeye başlayan başarılı oyuncu Koçum benim dizisinin yanı sıra celal rolüyle kertenkele, prodüktör rolüyle yol arkadaşım ve krem dizilerinde olmak üzere toplam 11 dizide yer almıştır. Dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol almıştır. Celal rolüyle Muska, 4. Murat rolüyle kirli oyunlar, Bostancıbaşı Ali Ağa rolüyle Kösem Sultan Mahpeyker, Şehzade Murat rolüyle Sultan Avrupa'da gibi toplam tane sinema filmlerde oynamıştır. Sezgin Erdemir son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin karakteriyle rol almıştı. Şimdi ise ATV'de Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde Temur Melik karakteri ile ekranlarda olacak.

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Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterini kim oynuyor? - Haberler
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