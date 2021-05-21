Bozkır Arslanı Celaleddin kimi anlatıyor, hangi dönemi anlatıyor? Bozkır Arslanı Celaleddin kimin hayatını anlatıyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin bugün ATV ekranlarında başlıyor. Başrollerinde Emre Kıvılcım'ın olduğu Bozkır Arslanı Celaleddin ilgiyle bekleniyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin kimin hayatını anlatacak, hangi dönemi anlatıyor? Bozkır Arslanı Celaleddin hangi ülkenin ve hangi dönemin hayatını aktarıyor? Bozkır Arslanı Celaleddin ile ilgili bilgiler haberimizde.

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin konusu ne, hangi dönemi anlatıyor merak edildi. Dizi hakkında bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin kimi anlatıyor, hangi dönemi anlatıyor? Bozkır Arslanı Celaleddin kimin hayatını anlatıyor?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mendirman Celaleddin veya Bozkır Arslanı Celaleddin (Özbekçe: Mendirman Jaloliddin), Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü Özbekistan'da 14 Şubat 2021'de yayınlanan, Türkiye'de ise 21 Mayıs 2021'de yayınlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KİMİ ANLATIYOR, HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Eylül 2019'da Taşkent'te "Mendirman Celaleddin" dizisi çalışmalarına başlamadan önce, filmin ideolojik yorumunu ve senaryosunu tartışmak için uluslararası bilimsel ve pratik bir konferans olan "Jaloliddin Manguberdi: Filmlerde Yaşam ve Sanatsal Uygulama" düzenlendi.

Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan bilim adamları ve tarihçiler katılarak, Celâleddin Harezmşah'nın biyografisini ve o dönemde meydana gelen olayların yorumunu tartıştılar.

Dizinin çekimleri Bozdağ film şirketine emanet edildi. Dizide ünlü Özbek ve Türk oyuncular rol aldı.

Bir İslam kahramanının destanıdır.

Mendirman Celalledin Harezm Devleti Zamanı Yaşanan Cengiz Han İle Olan Savaşı Anlatır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI KİMLER?

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah

Yulduz Radjabova: Kutlu Bike

Javakhir Zakirov: Cengiz Han

Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed

Gülenay Kalkan: Türkan Hatun

Sezgin Erdemir: Timur Melik

Ferhat Yılmaz: Şemsettin

Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah

Jamshid Sagatov: Cebe

Akmal Mirzo: Subutay

Ali Khan: Cuci

Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun

Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun

Feruza Normatova: Şirin

Cemal Hünal: Behram

Tohir Saidov: Nizamülmülk

Yahyo Pulatov: Akşah

Mehmet Pala: Otkır

Hasan Fehmi Gökdeniz:

Saide Rametova:

Yunus Destebaşı: Gökbörü