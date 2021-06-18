Bozkır Arslanı Celaleddin canlı izle! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm izle! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı izle!

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BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN CANLI İZLE!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SON BÖLÜM İZLE!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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