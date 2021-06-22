Bozdoğan'dan muhtarlara çağrı: "Tarsus'un değerlerine sahip çıkalım"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, muhtarlarla bir araya geldi.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, muhtarlarla bir araya geldi. Bozdoğan, "Tarsus'un değerlerine hep birlikte sahip çıkalım. Sizlerden tek bir ricam var. Artık bir savaşı verirken bizi yapayalnız bırakmayın. Bu savaşı verirken yanımızda olun bunun siyaseti yok. Sağı da yok solu da yok. Benim tek terdim Tarsus'un ve gençlerimizin geleceğidir" dedi.

82 Evler Mahalle Muhtarı İsmet Altunkanat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Türkiye Emekliler Derneği Mali Sekreteri ve Tarsus Şubesi Başkanı Ömer Kurnaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Turgay Benli ve çok sayıda muhtar katılım sağladı. Gerçekleşen toplantıda Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, muhtarlara yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları tek tek anlattı. Bozdoğan, tüm muhtarlara Tarsus'un değerlerine sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunurken, tek derdinin kentin geleceği olduğunu söyledi. Bozdoğan, "Ben belediye başkanı oldum ama geçmişin pisliğini temizlemek için belediye başkanı olmadım. Benim projelerim var ve bunları ciddi bir şekilde bu kente koymak zorundayım ama öyle bir duruma geldik ki 35-40 yıldır yapılan yanlışlıkları, atılan imzaları ortadan kaldırmak için çaba gösteriyoruz. Bir tarafta kent meydanı var izin alabilmek için taklalar attık. Gittik Anıtlar Kurulundan izin aldık. Bir an önce kent meydanına kavuşsun diye. Siyasi olarak Tarsus'un ne kadar zayıf ve ne kadar yalnız olduğunu hepiniz bilin diye anlatıyorum. Burada sizlerden tek bir ricam var. Artık bir savaşı verirken bizi yapayalnız bırakmayın. Bu savaşı verirken yanımızda olun bunun siyaseti yok. Sağı da yok solu da yok. Benim tek terdim Tarsus'un ve gençlerimizin geleceğidir" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Mali Sekreteri ve Tarsus Şubesi Başkanı Ömer Kurnaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Turgay Benli ve katılımcı muhtarlar Başkan Bozdoğan'a katılımından dolayı teşekkürlerini sunarak, Tarsus'un geleceği ve gelişimi için yapılan her projenin destekçisi olacaklarını belirttiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı