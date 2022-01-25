Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor - Haberler
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Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor Çanakkale'de, Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün, etkisi devam eden fırtına nedeniyle; Geyikli Bozcaada hattında, gün içerisindeki tüm seferler yapılamayacak olup, akşam saatlerinde fırtınanın etkisini azaltmasıyla Bozcaada'dan saat 21.00'de, Geyikli'den ise saat 22.00'de seferler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Haber

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