Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan GESTAŞ, 12 Ocak Çarşamba günü Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlayıp gece geç saatlere kadar sürecek

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlayıp gece geç saatlere kadar sürecek

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title