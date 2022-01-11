BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan GESTAŞ, 12 Ocak Çarşamba günü Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.