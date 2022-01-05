Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden bazıları yapılamayacak - Haberler
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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden bazıları yapılamayacak

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden bazıları yapılamayacak
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 19.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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