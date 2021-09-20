Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler - Haberler
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Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Kuzey Ege'nin tatil beldesi olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün oluşan uzun araç kuyruklarına vatandaşlar isyan etti.

Kuzey Ege'nin tatil beldesi olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün oluşan uzun araç kuyruklarına vatandaşlar isyan etti. Geç saatlere kadar süren feribot kuyruğunda bekleyen tatilciler, korna çalarak Gestaş A.Ş., Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Kaymakamlığını protesto ettiler.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Hafta sonu tatilini Uluslararası Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne katılarak geçirmek isteyen vatandaşlar, pazar günü dönüş yolunda çile çekti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu dönüş yolunda tatilciler, Gestaş, belediye ve kaymakamlık yetkililerine tepki gösterdi.

Bozcaada'da, Uluslararası Bozcaada Yerel Tatlar Festivali ile birlikte yaz sezonunun sona ermesinin ardından dönüş yolunda sıkıntılı anlar yaşandı. Pazar günü gece geç saatlere kadar araç kuyruğu bekleyen vatandaşlar, 6 ila 8 saat kuyrukta perişan olduklarını dile getirdiler. Tatilciler Gestaş A.Ş.'ye tepki gösterirken, bazı kişiler ise "Bir daha adaya gelmem" diye konuştu.

Gestaş A.Ş., araç kuyruğunun eritilmesi için gece boyunca ek seferler düzenledi. - ÇANAKKALE

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

Bozcaada'da tatilcilere feribot işkencesi, 6 saat beklediler

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