Bozcaada'da "drone"lu müsilaj raporu
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Bozcaada'da "drone"lu müsilaj raporu

Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu
Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda bir süredir yoğun şekilde görülen müsilaj, geçtiğimiz günlerde lodosun etkisiyle Bozcaada'ya ulaşması sezon öncesi turizmcileri kaygılandırdı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda bir süredir yoğun şekilde görülen müsilaj, geçtiğimiz günlerde lodosun etkisiyle Bozcaada'ya ulaşması sezon öncesi turizmcileri kaygılandırdı. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD), adaya tatile gelecekler için günlük olarak denizin durumunu gösteren drone görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlamaya başladı. BOZTİD Başkanı Erkan Yavuz, "Adamız denizleri tertemiz olarak misafirlerini bekliyor" dedi.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda aylardır etkili olan müsilaj, Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya kadar ulaştı. Havanın lodos olduğu günlerde Bozcaada Limanına dolan müsilaj, tatilcileri tedirgin ederken, turizmcileri de kaygılandırdı. Ancak müsilajın, daha çok limanda görüldüğünü, koyların her zamanki gibi temiz olduğunu belirten turizmciler, belli bölgelerdeki müsilaj görüntülerinin adanın genelinde varmış gibi bir algıya neden olduğunu belirtti. 

BOZCAADA TERTEMİZ MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR'BOZTİD Başkanı Erkan Yavuz, müsilajın poyraz rüzgarıyla ve akıntının etkisiyle dağıldığını söyledi. Ada sahillerinin her zamanki kadar temiz olduğunu ve her gün koylardan drone ile görüntüler çekerek, derneğin sosyal medya hesabından paylaştıklarını belirten Yavuz, "Ada stratejik konumundan dolayı, akıntının ve rüzgarın bol olduğu coğrafya. Zaman zaman Marmara'daki deniz salyası, kısmi olarak ve nadiren Bozcaada'da da görüldü. Fakat şu anda gördüğünüz gibi adamız denizleri tertemiz olarak misafirlerini bekliyor. Poyraz esince zaten gelen az miktardaki müsilaj da temizliyor. Adada şu an için endişe edecek bir durum yok. Derneğimizin sosyal medya hesabından günlük olarak denizlerimizin durumunu misafirlerimizle paylaşacağız" dedi.

Bozcaada'da tatil yapan Barış Çakınay ise, "Bozcaada'ya gelirken Marmara Denizi'nde müsilajı gördüm. Ama Bozcaada sahillerinde şu anda müsilaja rastlamadım. Ayazma Plajı'nda ailemizle birlikte denize girebiliyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok. Müsilaj muhtemelen lodosla gelen bir birikim. Adada poyraz estiği sürece hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Herkes gönül rahatlığıyla denize girebilir" diye konuştu.


Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu
Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu
Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu
Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu
Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu
Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu
Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu
Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu
Bozcaada'da 'drone'lu müsilaj raporu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik

Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
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