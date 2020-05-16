Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
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Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu

Türkiye'nin 23 ilinde uygulanan maske takma zorunluluğu Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde uygulanmaya başladı. Ada'nın bağlı olduğu Çanakkale'de ise bu konuda alınan bir karar yok.

Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
16.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:18

Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeye gidildi.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Buna göre, ilçede tüm açık alanlarda 18 Mayıs pazartesi itibarıyla maske takılmasının zorunlu olmasına karar verildi. Maskesiz sokağa çıkanlara da idari para cezası uygulanacak.

23 İLDE MASKE TAKMAK ZORUNLU

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale, Kırklareli, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Bozcaada'nın bağlı olduğu Çanakkale'de ise şu anda kadar böyle bir karar alınmadı.

CEZASI 250-1000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 TL'den 1000 TL'ye kadar idarî para cezası verilir.

ERDOĞAN DA ÜSTÜNE BASA BASA VURGULAMIŞTI

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" demişti.

BAKAN KOCA DA HER FIRSATTA UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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