Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulmasına iyi gelen şeyler! Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulması egzersizleri!

Boyun tutulması ağrılı olabilir, bu nedenle büyük rahatsızlık verir. Günlük aktivitelerinizi ve ayrıca iyi bir gece uykusu çekme isteğinizi de etkileyebilir. Pek çok insanı etkileyen boyun tutulması hakkında "Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulması neden olur? Boyun tutulmasına ne iyi gelir?" başlıklarının yanıtları araştırılıyor. Masa başında çalışanlar nasıl oturmalı? İşte, boyun tutulmasına iyi gelen şeyler! Boyun tutulması egzersizleri!

Boyun tutulmasına ne iyi gelir? sorusunun yanıtı sağlık konuları arasında sıklıklaaraştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Birçok insan her gün sekiz saat bilgisayar masasında çalışır. Bu, boyun tutulmasının yanı sıra diğer rahatsızlıklara da katkıda bulunabilir. Peki, Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulması egzersizleri! Boyun tutulması neden olur? Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Masa başında çalışanlar nasıl oturmalı? İşte, boyun tutulmasına iyi gelen şeyler!

BOYUN TUTULMASI NEDİR?

Boyun tutulması tipik olarak zayıf duruş veya yanlış duruştan kaynaklanan ve zamanla zayıflayan kasların sonucudur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BOYUN TUTULMASI NEDEN OLUR?

Boyun kaslarınız zayıfladığında ve başınızı çevirmeye çalıştığınızda eklem artık düzgün hareket etmeyebilir. Çünkü yerinden oynama olasılığı bulunuyor. Bu durumda eklem bir şeye takılır, ya bir kası çeker ya da sinire düzensiz bir şekilde vurur. O zaman ağrınız olur ve vücudunuzda koruyucu bir spazm meydana gelir.

Vücudunuz daha fazla incinmenizi istemiyor, bu yüzden sıkışacak, hareket edemiyormuş gibi hissetmenize neden olacak ve kendinizi yaralamak için ne yaptığınızı merak etmenize neden olacak.

BOYUN TUTULMASINA NE İYİ GELİR?

Özel krem ve losyonlar! Boyun tutulmasını çok kısa bir süre içerisinde geçiren özel krem ve losyonlar kullanılabilir. Hafif bası uygulanarak ağrıyan ve tutulan bölgelere masaj yapılabilir.

Soğuk kompres: Buz ile hazırlanan soğuk kompresler sadece kas ağrılarına değil boyun tutulmalarına da çok iyi geliyor.

Çoğumuz günün büyük bir bölümünde bilgisayarlara veya akıllı telefonlarımıza bakarken karşılaştığı bir sorun haline gelen boyun tutulması, alınan verilere göre her geçen gün artmakta.

Bütün gün bilgisayar monitörünüze bakmak boyun eklemlerinin etrafındaki kasların yorulmasına ve aşırı gerilmesine neden olabilir. Uzun süre araba kullanmak veya akıllı telefonunuza bakmak da aynı etkiye sahip olabilir. Bunu her gün yapıyorsanız, boyun eklemlerinizi toplayabilir ve yerinden çıkarabilir.

BOYUN TUTULMASINA NE İYİ GELİR?

Bilgisayar monitörünüzü göz hizasına yerleştirmek, dik oturmak ve bilgisayar başındayken başınızı aşağı veya yana eğmekten ve bükmekten kaçınmak boyun ağrısını önlemenize yardımcı olabilir.

Araba sürerken veya akıllı telefonunuza bakarken sık sık mola vermeye dikkat edin. Boynunuzun uzun süre öne eğilmediğinden emin olun.

BOYUN TUTULMASI EGZERSİZLERİ

Boyun tutulması için rahatlamanın anahtarının uygun germe hareketleri olduğunu söylüyor. Boyun tutulmasını önlemenize yardımcı olabilecek, masanızda veya arabada deneyebileceğiniz bazı germe hareketleri şunlardır:

Omuzlarınızı 10 kez geriye ve aşağıya doğru yuvarlayın.

Omuz kemiklerinizi 10 kez birbirine doğru yaklaştırın.

Başınızı geriye doğru 30 saniye boyunca esnetmeye çalışın.

Kulağınızı her iki tarafta 10 kez omzunuza getirin.

Boyun ağrınız sizi rahatsız ediyorsa uyku pozisyonlarınıza da dikkat etmelisiniz. Sadece yan ya da sırt üstü yatın, asla yüz üstü yatmayın.

Eğer, karnınız üzerinde uyuduğunuzda, çoğu zaman başınızı bir şekilde saatlerce bükersiniz. Karnınızın üzerinde uyumak belinizi de etkileyebilir çünkü yeterli desteğiniz yoksa karnınız yatağa çöker.

Boyun ağrısının küçük, yaygın nedenleri için şu basit çözümleri deneyin: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ağrılı bölgeye ısı veya buz uygulayın. İlk 48 ila 72 saat aralıklı olarak buz kullanın, ardından ısı kullanın. Isı, ılık duşlar, sıcak kompresler veya bir ısıtma yastığı ile uygulanabilir. Cilt yaralanmalarını önlemek için bir ısıtma yastığı veya buz torbasıyla uykuya dalmayın.

Hareket etmeye devam edin, ancak ani hareketlerden veya ağrılı aktivitelerden kaçının. Bu, semptomlarınızı sakinleştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Yukarı ve aşağı, yan yana ve kulaktan kulağa yavaş hareketlerle egzersiz yapın. Bu, boyun kaslarını nazikçe germeye yardımcı olur.

Ağrılı bölgelere nazikçe masaj yapılmasını sağlayın.

Sert bir şilte üzerinde yastıksız veya özel bir boyun yastığı ile uyumayı deneyin.

Rahatsızlığı gidermek için yumuşak bir boyunluk kullanma konusunda sağlık uzmanınıza danışın. Yakayı uzun süre kullanmayın. Bunu yapmak boyun kaslarınızı zayıflatabilir.

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR NASIL OTURMALI?

Ergonomik bir iş yeri yaratın

Birçok insan her gün sekiz saat bilgisayar masasında çalışır. Bu, boyun tutulmasının yanı sıra diğer rahatsızlıklara da katkıda bulunabilir. İşte boyun tutulmasını önlemenin bazı yolları:

Ayaklarınız yerde düz ve dizleriniz kalçalarınızdan biraz daha aşağıda olacak şekilde sandalyenizi rahat bir konuma ayarlayın.

Sırtınız düz ve kollarınız masaya paralel olacak şekilde otururken ergonomik bir duruş kullanın.

Bilgisayarınızı göz hizasında olacak şekilde ayarlayın.

Ergonomik bir klavye ve fare kullanın.

Her saat başı esnemek ve hareket etmek için ayağa kalkın.