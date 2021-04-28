Boyu kadar balıkla böyle poz verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boyu kadar balıkla böyle poz verdi

Boyu kadar balıkla böyle poz verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Mahallesi'nde balıkçılık yapan Süleyman Ergül, yakaladığı 45 kiloluk halk arasında kaya levreği olarak bilinen Granyöz ile böyle poz verdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Mahallesi'nde balıkçılık yapan Süleyman Ergül, yakaladığı 45 kiloluk halk arasında kaya levreği olarak bilinen Granyöz ile böyle poz verdi.

Kıyıkışlacık'ta ikamet eden, burada balıkçılık ile geçimini sağlayan Süleyman Ergül, son avında halk arasında kayabalığı olarak bilinen Granyöz yakaladı. Ergül'ün ağla yakaladığı balığın karaya çıkarıldıktan sonra ağırlığı ve boyu ölçüldü. Yapılan ölçümlerde 45 kilo gelen balığın boyunun uzunluğu ise 148 santim olduğu belirlendi.

"Şimdiye kadar yakaladığım en büyük balık"

Kıyıkışlacık'ta bir müzik işletmesinin bulunduğunu ve çocukluğundan beri balıkçılıkla uğraştığını belirten Ergül, "Daha önce de 28 kilogram ağırlığında yine Granyöz balığı yakalamıştım. Ama bu şimdiye kadar yakaladığım en büyük balık oldu" dedi.

"EN BÜYÜĞÜ 230 SANTİMETRE"

Granyöz veya kaya levreği (Argyrosomus regius) sciaenidae ailesine ait bir balık türü. Ağzının içindeki sarı renk dolayısıyla "sarı ağız" ve "halili" olarak da adlandırılmakta. Eti beyaz. Ekonomik değeri yüksek olan balık, derin suları sever ve etçil olarak beslenir. İlkbahar ortalarından Ağustos ayına kadar süren bir üreme dönemine sahip. Avcı balıklar olup hamsi ve sardalya ile birçok kabuklu türünü tüketir. Maksimum boyu 230 santim ve maksimum ağırlığı da 103 kilogram olarak kayıt altına alındığı öğrenildi.

(Oktay Çayırlı//İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler
Tam kapanma öncesi yine aynı görüntü! Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu
Tam kapanma öncesi yine aynı görüntü! Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Boyu kadar balıkla böyle poz verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:01:00. #1.14#

title