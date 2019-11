Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim Antalyalılarla buluştu

25.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:09

Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı Buse Terim X Boyner koleksiyonunun tanıtımı kapsamında Antalya'yı ziyaret etti.



Bu sezon çocuk giyim kategorisinde en çok ses getiren koleksiyonlardan birine imza atan Buse Terim ve Boyner, yapılan başarılı iş birliğinin detaylarını paylaşmak için Türkiye'nin farklı şehirlerinde moda severlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Trabzon'u ve Gaziantep'i ziyaret eden Buse Terim ve Boyner'in yeni durağı ise Antalya oldu.



Buse Terim'in çocukları modern bir masal dünyasına davet eden Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu, seçili Boyner mağazalarıyla birlikte Antalya'da da ailelerle ve çocuklarla buluştu. Kısa süre önce satışa çıkan ve büyük beğeni toplayan koleksiyonun detaylarını paylaşmak için 23 Kasım'da Antalya'da bir AVM'de, söyleşi gerçekleştirildi. Takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Terim, hem yeni koleksiyonun hikayesini hem de kendisi ile ilgili merak edilenleri paylaştı. Buse Terim söyleşinin ardından takipçileriyle bol bol fotoğraf çektirdi.



Terim: "Tüm çocukların ve kendi kızlarımın da beğeneceği bir koleksiyon yapmak istedim"



Perakende sektörünün lider markası Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Buse Terim, yeni koleksiyon ile ilgili şunları söyledi: "Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile yeni sezonda Boyner'in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktık. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon oluşturduk. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim, heyecan verici bir koleksiyon oldu. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için 3'er patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner'e özel olarak hazırladık. Tüm Antalyalıları çocukları ile birlikte yeni koleksiyonumuzu keşfetmeye davet ediyorum. Bu keyifli iş birliğimiz, İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da devam edecek. Minikleri, çok renkli ve eğlenceli bir koleksiyonun beklediğini şimdiden söyleyebilirim."



Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu Antalya ile birlikte; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya ve Samsun şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de aileler ve miniklerle buluşuyor. - ANTALYA

