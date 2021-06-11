Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı

İspanya'da yaşanan olayda Tomas Gimeno isimli şahıs, Olivia ve Anna adındaki iki kız çocuğunu uyku ilacıyla uyuttuktan sonra öldürdü. Cani baba, kızlarının cansız bedenlerini parçalara ayırdıktan sonra Atlas Okyanusu'na bıraktı. Kızlardan birinin cesedine ulaşılırken, diğerinin cesedinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan Gimeno ve eşi Beatriz Zimmerman'ın bir süre önce boşandığı ve Zimmerman'ın yeni ilişkiye başlaması nedeniyle ikilinin sık sık kavga ettiği öğrenildi.

İspanya'nın Tenerife kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tomas Gimeno isimli şahıs, eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki Olivia ve 1 yaşındaki Anna isimli kızlarını ara ara görmeye başladı.

KIZLARI DA ALARAK ORTADAN KAYBOLDU

Ancak bir süre sonra Gimeno ve eski karısı arasında yaşanan sorunlar şiddetlendi. Gimeno 3 ay önce eski eşinin erkek arkadaşına saldırdıktan sonra kızlarıyla birlikte ortadan kayboldu. Küçük kızların bulunması için dünya genelinde başlatılan kampanyaya ünlü futbolcu Christiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez başta olmak üzere çok sayıda ünlü destek verdi.

ÇOCUĞUN CESEDİ, DEMİR BOTA TAKILDI

Kızların, babaları tarafından vahşice öldürüldüğü, küçük Olivia'nın cesedinin demir bir bota takılmasının ardından ortaya çıktı. Bota takılan çantayı açan görevliler, içerisinde ceset olduğunu fark etti.

ÇOCUKLARI GEZDİRECEĞİM DİYE ALMIŞ

Tomas Gimeno'nun cinayet planı da ortaya çıktı. Gimeno'nun eski eşi Beatriz Zimmerman'ın verdiği ifadeye göre Gimeno, eski eşinin erkek arkadaşına saldırdıktan sonra kızları görme bahanesiyle annelerinden aldı ve bir daha da annelerine geri götürmedi.

"ONLARI BİR DAHA GÖREMEYECEKSİN"

Gimeno'nun kızları aldıktan sonra annelerine attığı mesajda "Onları bir daha göremeyeceksin" yazdığı da öğrenildi. Daha sonra kızları evine götüren cani babanın, önce uyku ilacı verdiği kızlarını öldürdüğü daha sonra ise cesetlerini parçalara ayırarak Atlas Okyanusu kıyısına bıraktığı belirtildi.

ANNA'NIN CESEDİNE ULAŞILAMADI

6 yaşındaki Olivia'nın cesedine ulaşılmasının ardından aynı bölgede kardeşi Anna'nın da cesedinin arandığı ancak polis ekiplerinin tüm çabasına rağmen küçük kızın cesedinin bulunamadığı öğrenildi. Polis ekipleri yaşananların ardından hızla soruşturma başlatırken, babanın kaçtığı öğrenildi.

Diğer yandan babaya ait bazı eşyaların Olivia'nın cesedinin bulunduğu yerde kalması, ihbarı babanın yapmış olma ihtimallerini de güçlendirdi.