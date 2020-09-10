Mermerciden dikkat çeken uyarı: "Bize iş çıkartmayın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mermerciden dikkat çeken uyarı: "Bize iş çıkartmayın"

Aydın'da mermer işi ile uğraşan Halil İbrahim Demirci isimli esnaftan koronovirüse karşı tedbirli olunması için dikkat çeken bir uyarı yazısı geldi. Uyarının çekici yanı ise mezar taşı üzerinde olması. Taşın üzerine "Bize iş çıkartmayın" yazan esnafın bu uyarısı çevresindekilerden takdir topladı.

10.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:01

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mermer işi ile uğraşan Halil İbrahim Demirci isimli esnafın, mezar taşına işlediği uyarı yazısı dikkat çekti. Demirci'nin "Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın" yazısı ile pandemi kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Sosyal medya sayfalarından paylaşım yapan Halil İbrahim Demirci, tüm dünyayı saran koronavirüs ile mücadelede tüm uyarılara rağmen vatandaşların gereken hassasiyeti göstermediğini vurgulamak amacıyla özel bir mezar taşı hazırladı. İş yerinin ön tarafına hazırlamış olduğu mermerden yapılma mezarı yerleştiren Demirci'nin bu hareketi başta komşuları olmak üzere oradan geçen herkesin dikkatini çekti. Yaptığı mezarı sosyal medya hesabından da paylaşan mermercinin duyarlılığı takdir topladı.

Mermerci, mezar taşındaki mesajında; "Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli. Dolar zaten kur yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"ACI GERÇEĞİ HATIRLATMAK İSTEDİK"

Dede mesleği olan mermerciliği babası Ramazan Demirci ile sürdürmekte olduğunu ifade eden Halil İbrahim Demirci, "Nazilli'nin ilk mermercilerinden olan dede mesleğimizi sürdürmekteyiz. Yaklaşık 8 aydır süren virüs yayılımı son günlerde hızlıca arttı. Bizler uyarıları dikkate almadığımız sürece hem sevdiklerimize hem de tüm insanlığa zarar vereceğiz. Biz esnaf olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında mezar ve mezar taşı örneği göstererek acı gerçeği hatırlatmaya çalıştık. Lütfen maske takalım. Evde kalalım. Sosyal mesafeye, verilen talimatlara uyalım. Biz esnaf olarak kazanmasak da olur. Hayat değerli. Sizler hayatınızı kaybetmeyin. Bu acı gerçeği mezar taşına yazdığım yazı ile Korona virüse karşı önleminizi almanızı istiyorum. Hayat değerli. Lütfen herkesin hayatına sahip çıkalım. Evde kal Nazilli, evde kal Türkiye" dedi.

"VİRÜSTEN KURTULMANIN YOLU KURALLARA UYMAK"

Mermercinin komşularından olan esnaf Hüseyin Aydın, "Arkadaşımız korona virüse dikkat çekmek için çok güzel bir şey yapmış. Onu tebrik ederim. Herkes o yazılardan ibret almalı. Nazilli halkı olarak korona virüse karşı kurallara uymamız lazım. Hepimiz kurallara uyarsak kısa zamanda korona virüs belasından kurtuluruz. Daha mutlu şekilde hayatımıza devam ederiz. Bu korona virüsten kurtulmanın yolu kurallara uymak. Hayat her şeyden üstündür, her şeye değer yani. Mümkün olduğu kadar işimiz olmazsa sokaklarda, pazarda gezmeyelim. Yani işimiz olursa da hemen işimizi görüp dönmemiz lazım. Lütfen kurallara uyalım" dedi.

Mermerciden dikkat çeken uyarı: 'Bize iş çıkartmayın'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Erol Evgin Demet Şener Cüneyt Arkın Demet Akalın
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Töre Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Yunan İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Mermerciden dikkat çeken uyarı: "Bize iş çıkartmayın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:01:57. #1.15#
title