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Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde annesini arama bahanesiyle toplamda 13 cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde annesini arama bahanesiyle toplamda 13 cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı. Şüphelinin çaldığı telefonların internet bankacılığı aracılığıyla da 70 bin ve 42 bin lira değerinde altın aldığı öğrenildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, annesini arama bahanesiyle 9 vatandaşın ve iş yerlerine müşteri gibi girip ulaşılması kolay yerde bulunan 4 cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık büro ekiplerince yapılan çalışmalar ve güvelik kameralarını incelemeleri neticesinde toplam 15 adet hırsızlık ile dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan S.K. (32) olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin çaldığı telefonların bir tanesinin internet bankacılığı üzerinden 70 bin lira para çektiği ve yine çaldığı cep telefonlarından bir tanesinin internet bankacılığı aracılığıyla kuyumcudan 42 bin lira değerinde altın satın aldığı öğrenildi.

Hırsızlık ve yakalanma anları güvenlik kamerasında

Toplamda 15 hırsızlık ve dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheli için harekete geçen ekipler, Adapazarı ilçesinde yine bir vatandaşın cep telefonuyla bir yakınını arama bahanesiyle telefonu çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin telefonları çalması ve suçüstü yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin vatandaşların cep telefonunu istemesi aldığı telefonlarla kaçması, ulaşılabilir telefonları çalması, kuyumcudan altın alması ve yine bir markette hırsızlık olayı gerçekleştirdiği anda suçüstü yakalanması yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

Böyle hırsızlık görülmedi: Çaldığı telefonların internet bankacılığından altın aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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