Böyle düğün konvoyu görülmedi...300 yıllık çanları görenler şaşkına döndü
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Böyle düğün konvoyu görülmedi...300 yıllık çanları görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Aslan - Haberler | Güncel

Böyle düğün konvoyu görülmedi.

Böyle düğün konvoyu görülmedi...300 yıllık çanları görenler şaşkına döndü

Bursa'da çıngıraklı sünnet arabası

Gözü gibi baktığı 300 yıllık tarihi koyun zilleriyle sünnet arabası süsledi

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Dedeler köyünde bir sünnet konvoyundaki çanlarla süslü otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Sünnet cemiyeti yapan Abidin Demir'in arkadaşları sünnet arabasını asırlık koyun zilleriyle süsleyip sürpriz yaptı.

6 yıl önce çalıştığı fabrikadaki işinden istifa ederek Dedeler Köyü'ne yerleşen ve hayvancılık yapmaya karar veren Abidin Demir, çocukları için sünnet cemiyeti düzenledi. Ata mesleği olan hayvancılığa geri dönen Demir, yöreye özel bir cemiyet tertip etti. Çocukluğundan beri gözü gibi baktığı çıngırak adı verilen koyun zillerini sakladığı yerden çıkararak Demir'e sürpriz yapan arkadaşları cemiyete farklı bir eğlence kattı. Dedesinden kalma çıngırakları gören Abidin Demir ise zillerle süslenen arabayı sallayan arkadaşlarına "sallamayın çıngırakları" diye söylendi.

Çıngıraklar Abidin'in çeyizi gibidir

Çocukluktan beri bu zillere merakı olan ve 200-300 yıllık zillerinin olduğunu söyleyen arkadaşları, "Abidin köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Bu otomobili onun için hazırladık. Bu ziller onun çeyizi değerinde. Evde saklamış. Bizde gittik bulduk. İsmail Amcamızdan izin aldık. Ziller Abidin için çok kıymetlidir. Biz de böyle bir sürpriz hazırladık. Eskisi gibi köylerde düğünler pek olmuyor. Çobanlığı hatırlatmak için böyle bir araç hazırladık. Konvoyda da güzel bir görsel oldu. Hayvancılığın can çekiştiği şu dönemde bu sürprizle güzel bir şey ortaya koymaya çalıştık" dedi.

Cemiyet sahibi Abidin Demir ise böyle bir sürprizle karşılaşacağından habersiz olduğunu dile getirerek, "Bu zilleri evde saklıyorum. 200 yıllık olanda var 300 yıllık olanda. Asırlık bu ziller. Bu ziller benim gözümde paha biçilmez" dedi.

Zillerin asırlık olduğunu ve atadan yadigar diyerek sakladığını söyleyen baba İsmail Demir ise, "Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Zilleri arkadaşlarına ben verdim. Sağ olsunlar çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Çok memnun kaldım. Abidin'in arkadaşlarına da bir keçi verdim"diye konuştu.

Böyle düğün konvoyu görülmedi...300 yıllık çanları görenler şaşkına döndü
Böyle düğün konvoyu görülmedi...300 yıllık çanları görenler şaşkına döndü
Böyle düğün konvoyu görülmedi...300 yıllık çanları görenler şaşkına döndü
Böyle düğün konvoyu görülmedi...300 yıllık çanları görenler şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Aslan

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