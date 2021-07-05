Böyle dilenme yöntemi görülmedi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yurt genelinde olduğu gibi düğün yasaklarının kalkması ile eski gelenek ve görenekler de yaşatılmaya başlandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yurt genelinde olduğu gibi düğün yasaklarının kalkması ile eski gelenek ve görenekler de yaşatılmaya başlandı. İlçede yapılan bir düğünde 'dilenme' denilen adette düğün sahipleri ellerine aldıkları tencere ve tavaları çalıp komşularının evlerine maniler söyleyerek gidip hediyeleri kabul etti.

Covid-19 salgını sebebiyle yasaklanan düğünlerin normalleşmeyle süreci ile serbest bırakılmasıyla

düğünler gerçekleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda da düğünlerde özlenen eski adetler de tekrar yaşatılmaya başlandı. İhsaniye ilçesinde Faruk Özaşkın'ın sünnet düğününde düğün sahipleri gece saatlerinde kapı kapı dolaşarak maniler söyleyip, komşuları ziyaret etti. Ziyaret edilen komşularda kapılarına gelen düğün sahiplerine çam sakızı çoban armağanı gönüllerinden ne koparsa destek oldu.

"Bu adetlerimiz atalarımızdan gelen bir gelenek"

Sünnet çocuğunun babası Okan Özaşkın gelenek ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu adetlerimiz atalarımızdan bize geçmişten gelen bir gelenek. Böyle komşularımızın hatırlarını alıyoruz topluca gidiyoruz oyunlar oynanıyor. Ev sahibinin gönlünden ne koparsa ya para veriyor ya çerez veriyor, bizde bu şekilde hatırlarını gönüllerini alıyoruz" dedi.

Sünnet çocuğu Faruk Özaşkın'ın annesi Sultan Özaşkın da, "Komşularımızla birlikte adet ve geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Maniler atıyoruz onlarda gönlünden ne koparsa onları veriyor. Biz de gelecek nesillerimize bu adetlerimizi sürdürmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı