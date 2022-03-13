Boyabat Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığına Açıkgöz yeniden seçildi

BOYABAT, SİNOP (AA) - Boyabat Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığına kırk yıldır başkanlık görevini sürdüren Mustafa Açıkgöz yeniden getirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan ve divan başkanlığını Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in yaptığı genel kurulda faaliyet ve gelir gider raporları okundu.

Daha sonra yapılan oylamada, 1982 yılından bu yana başkanlık görevinde bulunan ve tek aday olan Açıkgöz, kullanılan 52 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Açıkgöz, kendisine duyulan güven için üyelerine teşekkür ederek, "1982 yılında üstlendiğim bu görevi bıkmadan, yılmadan esnaflarımızın sorunlarının çözümü için bir kardeşiniz, abiniz gibi esnaflarımızın yanında oldum, bundan sonra da yanınızda olacağım. Pandemi sürecinde kaymakamlığımızla sürekli irtibatta olarak sizlerin iş yerlerinin açık tutulması için çabaladım. Kapalı kalınan sürelerde destek almanız için girişimlerde bulundum. Elbette sıkıntılar da yaşadınız. Allah, bizi bu tür salgınlardan korusun, bir daha yaşatmasın. Beni tekrar oda başkanı seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun." dedi.

Kongreye CHP İlçe Başkanı Mehmet Alarslan, İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Hayrettin Açıkgöz ve oda başkanları katıldı.