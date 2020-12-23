Boy (Gusül) abdesti nasıl alınır? Boy (Gusül) abdesti alınışı, anlatımı

Gusül abdesti cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten temizlenme halini ifade eder. Boy abdesti nasıl alınır, Gusül abdesti nasıl alınır sorusunun yanıtını buradan öğrenebilirsiniz. Peki boy, gusül abdesti nasıl alınır ve sünnetleri nelerdir? İşte adım adım gusül abdesti alınışı!

Gusül abdesti, tüm vücudu yıkayarak yapılan temizlenme, arınma ritüelidir. Hem ruhen hem de fiziken temiz gezmek, temiz hissetmek isteyen her Müslüman abdestini ihmal etmez ve gerektiğinde gusül abdesti alır. Dinimiz, tüm Müslümanların temiz ve arınmış gezmesini buyurur ve cünup gezilmemesi gerektiğini fazlasıyla vurgular. Buyrulur ki "Cünübe ve sarhoşa rahmet meleği yaklaşmaz." Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin önemi nedir? Hangi durumlarda abdest bozulur ve hangi durumlarda gusül abdesti almak gerekir? Boy abdesti nasıl alınır kadın ve erkek için?

BOY ABDESTİ NASIL ALINIR?

Boy abdesti almak isteyen bir kimse, banyoya girmeden "Eûzü- Besmele" çeker ve sol ayağı ile banyoya girer.

1. Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.

2. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.

3. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.

4. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

5. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

6. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.

BOY ABDESTİ

NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR?

Namaz abdesti, boy abdestinden farklıdır. Namaz abdesti almak isteyen kişiler için aşağıda adım adım namaz abdesti verilmiştir:

1-Abdest almak için öncelikle kollar sıvanır ve "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet yapılır,

2-Niyet ettikten sonra"Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başlanır.

3-Eller bileklere kadar olacak şekilde 3 defa yıkanır. Parmaklar diğer elin parmaklarıyla hilallenir.

4-Eğer elde yüzük takılıysa yüzük oynatılarak altına da su ulaşması sağlanır.

5-Daha sonra ağza geçilir. Sağ avuca su alınır ve ağza sırayla 3 kere su alınır ve ağız çalkalanarak yıkanır.

6-Tekrarsağ avuca su alınır ve burnun her iki deliğine de 3 kere ayrı ayrı su verilir. Sağ el ile su verildikten sonra sol el ile sümkürerek burun temizlenir.

7-Avuçlara su alınır ve alından çeneye kadar yüzün her tarafı 3 kere iyice yıkanır. Buna, şakaklar, kulaklar ve çene altı da dahildir.

8-Sıra kollara geçilir. Önce sol el ile sağ kol dirseklere kadar (dirseklerle beraber) 3 kere iyice yıkanır. Kuru hiçbir yer kalmaması gerekir

9-Sol kol da aynı şekilde kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde sağ el yardımıyla dirsekler de dahil olmak üzere 3 kere yıkanır.

10-Kollardan solu baş bölgesini mesh etmek gerekir. Bunun için önce elleri yıkamak gerekir. Mesh etmek için başın dörtte birine ıslak avuç elleri ile dokunmak gerekir. Eller başın üzerine 1 kere konularak mesh edilir.

11-Eller tekrar ıslatılır ve sağ elin şehadet parmağı kullanılarak sağ kulak ve içi, baş parmak kullanılarak kulağın dış tarafı, sol elin şehadet parmağı kullanılarak sol kulağın iç tarafı ve baş parmak ile de sol kolun dış tarafı mesh edilir.

12-Ellerin dışında üç parmak ile ense ve boyun mesh edilir.

13-Daha sonra sıra ayaklara geçer. Sağ ayak 3 kere topuklarını da beraber alacak şekilde parmak uçları ve parmak aralarını iyice temizleyecek şekilde yıkanır. Sol ayak da aynı şekilde topuklar, parmak araları ve parmak uçlarıyla beraber 3 defa iyice yıkanır.

GUSÜL ABDESTİ

GUSÜL ABDESTİNİN SÜNNETLERİ NELERDİR?

Guslün sünnetleri de şunlardır: Cünüplükten dolayı yıkanmaya niyet etmek, besmele ile başlamak, elleri üç kere yıkamak, avret yerlerini ve varsa bedenindeki pisliği yıkamak, namaz abdesti gibi abdest almak, parmaklarla saçları tarar gibi yaparak suyun saç köklerine ulaşmasını sağlamak, önce sağ omuza, sonra da sol omuza su döküp bütün bedeni ovalamak, her organı üç kere yıkamak ve gusül esnasında bu sıraya riayet etmek.

GUSÜL ABDESTİ ALMANIN ÖNEMİ

Sözlükte "yıkamak, temizlemek" mânasında masdar ve "yıkanma" anlamında isim olan gusül (gusl) kelimesi terim olarak cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilikten temizlenme niyetiyle bütün vücudu su ile yıkamayı ifade eder. Türkçe'de "boy abdesti" ve bazı bölgelerde halk arasında "büyük abdest" olarak bilinir. Kur'ân-ı Kerîm'de bu temizlik bir âyette gusl (en-Nisâ 4/43), iki âyette de tahâret (el-Bakara 2/222; el-Mâide 5/6: tetahhür) kökünün türevleriyle ifade edilmiştir. Hadislerde ise gusl ve iğtisâl masdarlarının türevleri sıkça kullanılmıştır.

İslâm dininde, "Eğer cünüpseniz iyice temizlenin" (el-Mâide 5/6); "Temizleninceye kadar onlara -hayızlı kadınlara- yaklaşmayın" (el-Bakara 2/222) meâlindeki âyetlerin kısmen kapalı ifadesi Hz. Peygamber'in sözleri ve uygulamaları ile açıklığa kavuşturulmuş (ilgili bazı hadisler için bk. Buhârî, "Gusül", 28; Müslim, "?ayız", 87, 88; İbn Mâce, "?ahâret", 111; Ebû Dâvûd, "?ahâret", 84), cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletme âkıl bâliğ olan her mükellefe farz kılınmıştır. Cünüplük, hayız ve nifas hali literatürde "hükmî kirlilik" veya "büyük hades" olarak adlandırılmış ve konuyla ilgili hadislerden de hareketle bu durumda olanların gusledip temizleninceye kadar namaz kılmaları, camiye girmeleri, Kur'an'a dokunmaları veya onu okumaları, Kâbe'yi tavaf etmeleri câiz görülmemiştir.