Botoks ters gidince bu hale geldi: Sadece güzelliğini korumak istemişti

GÖZ KENARLARINDAKİ KIRIŞIKLIKLARI AZALTMAK İSTEMİŞTİSometing Whitty adlı bloğuyla tanınan Whitney Buha, düzenli olarak botok yaptırıyordu.

GÖZ KENARLARINDAKİ KIRIŞIKLIKLARI AZALTMAK İSTEMİŞTİ

Someting Whitty adlı bloğuyla tanınan Whitney Buha, düzenli olarak botok yaptırıyordu. Geçtiğimiz ay yine aynı işlem için kliniğin kapısını çaldı. Fakat bu kez başına hiç tahmin etmediği bir şey geldi. Kırışıklıkları azaltmak için uygulanan protein, sağ gözünün yakınında yanlış bir yere enjekte edilince o gözü sanki bir darbe sonucu şişmiş gibi bir görünüme büründü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Whitney Buha, aslında başına gelen bu durumu göstermek istemediğini ancak takipçilerinin arasında başına gelenleri görmek isteyenlerin çoğunlukta olduğunu belirtti. Bunun üzerine de Instagram hesabından, botoks yapılırken işler ters gidince başına gelenleri gözler önüne serdi.

BİLGİLENDİRME AMAÇLI

Buha, sonunda yanlış enjeksiyonun nelere yol açtığını göstermeye karar verdiğini belirtti. Bunun nedeni hakkında da "Çünkü aranızdan birçok kişi botoks yaptırıyor ve başına bunların da gelebileceğini bilmiyor" dedi paylaştığı videoda. Whitney Buha, bu olayın başına geldiği gün de düzenli olarak gittiği kliniğin kapısını çaldı. İşlem sonrasında sağ göz kapağının, soldaki gibi görünmediğini, biraz aşağıya düştüğünü fark etti. Kliniğe göre dönen genç kadına sağ göz bölgesine dört ünite daha enjeksiyon önerildi. Varsayıma göre bu şekilde genç kadının iki gözü arasında eşit görünüm sağlanacaktı. Fakat o dört ünitenin uygulanmasından sonra beklenen olmadı.

BOTOKSUN ETKİSİ GEÇİNCE DÜZELECEK

Buha, uzun zamandır botoks yaptırdığını ama başına ilk kez böyle bir durum geldiğini belirtti. Bu olay başına geldikten sonra bir süre sessiz kalan Whitney Buha, daha sonra yüzünün görünümünü ve günler içindeki değişimini sosyal medya sayfasından gözler önüne serdi. Bu arada bu konuda görüşünü aldığı doktorlarla yaptığı görüşmeleri de takipçileriyle paylaştı. Buha'nın görünümünün, botoksun etkisi geçtiğinde tekrar eski haline geleceği belirtildi.

BAŞ AĞRISI DA OLABİLİR

Estetik uzmanları, Whitney Buha'nın yaşadığı bu sorunun, yüzde bir ile 5 kişi arasında yaşanabildiğini belirtti. Bunun yanı sıra yüzün botoks yapılan tarafında baş ağrısı görülebileceğini de ekledi.

Kaynak: Hürriyet