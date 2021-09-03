Bot saldırısına uğrayan Jahrein, vatandaşlara seslendi
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Bot saldırısına uğrayan Jahrein, vatandaşlara seslendi

Bot saldırısına uğrayan Jahrein, vatandaşlara seslendi
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Twitch'te Türkiye'nin önde gelen yayıncılarından birisi olan Ahmet Sonuç, kendisine yönelik bot hesaplardan gelen karalama kampanyasına Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweetlerle tepki gösterdi. Jahrein kullanıcı adlı Ahmet Sonuç, daha önce 2023 yılında bağımsız milletvekili adayı olacağını da açıkladı.

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı olan Ahmet "Jahrein" Sonuç, birçok bot hesabın Twitter üzerinden kendisine yönelik başlattığı karalama kampanyası ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden ülkenin gündeminde yer alan olaylar üzerinden yorumlarda bulunan Ahmet Sonuç, dobra açıklamaları ve net tavrıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir diğer Twitch Moparism'in uçuş bilgilerine ulaşan ve bunu sosyal medyada ifşa eden bir kullanıcıyı sert bir dille uyarmıştı.

"SOSYAL MEDYAYI FETHETME MACERANIZ BUYSA İŞİNİZ ZOR"

Sosyal platformda büyük bir kitleye sahip olan Jahrein, kişisel Twitter hesabı üzerinden ekran görüntüsü aldığı, bot hesaplardan gelen birkaç paylaşımı tweet atarak, "Yaa of aynı şeyi attıracaksınız botlarınıza, bari yazdığınız şey mantıklı olsun. Ne Twitch'te beğeni var ne de tiktok hesabım. Sosyal medyayı fethetme maceranız buysa işiniz zor." ifadelerini kullandı.

Bot saldırısına uğrayan Jahrein, vatandaşlara seslendi

"SİZİN VERGİLERİNİZ İLE LİNÇ ETMEYİ BİLE BECEREMİYORLAR"

Jahrein, tweetin devamında vergi veren Türk vatandaşlarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bunlar sizin vergileriniz arkadaşlar. Böyle bir sürü mention gelmiş dün. Yani hakkımda linç çalışması yapacaklar sizin vergilerinizle onu bile beceremiyorlar. Rezalete bak hahaha"

Bot saldırısına uğrayan Jahrein, vatandaşlara seslendi

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Jahrein, geçtiğimiz haftalarda canlı yayın platformu Twitch üzerinden yaptığı açıklamayla, 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıklamıştı.

Bot saldırısına uğrayan Jahrein, vatandaşlara seslendi

Politik ve siyasi konularda yaptığı yorumlarla dikkat çeken yayıncı, Jahrein'in Twitter hesabında "2023 bağımsız milletvekili adayı" yazısı yer alıyor.

KEMAL KILIÇTDAROĞLU İLE ORTAK YAYIN GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Sonuç'un Twitch kanalındaki canlı yayına katılmış ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Bot saldırısına uğrayan Jahrein, vatandaşlara seslendi

22 Mayıs'ta gerçekleştirilen canlı yayın 320 bin izleyici tarafından takip edildi.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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