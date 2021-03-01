Boston Celtics - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Boston Celtics - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta?

01.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 01:01
Boston Celtics - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Boston Celtics - Washington Wizards maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Boston Celtics - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Boston Celtics - Washington Wizards maçı gerçekleşecek. Peki, Boston Celtics - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BOSTON CELTİCS - WASHİNGTON WİZARDS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Boston Celtics - Washington Wizards maçı, Boston'da TD Garden'da oynanacak. Boston Celtics - Washington Wizards maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BOSTON CELTİCS - WASHİNGTON WİZARDS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 1 Mart Pazartesi günü oynanacak Boston Celtics - Washington Wizards maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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